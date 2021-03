Thibault Gibert

Après un bac scientifique, puis des études en art plastique et enfin en philosophie et en théologie, Thibault Gibert se forme auprès de la fondation SEVE afin d’apprendre à mener des ateliers à visée philosophique. Aujourd’hui, fort de ses différentes formations qui lui permettent de jongler avec des approches de type esthétique, métaphysique, ou encore théologique, il construit sa propre méthode qu’il aime à décrire comme espiègle. Les philotés, groupe virtuel où sévissent quelques amoureux de la sagesse malicieuse, sont un des visages de cette philosophie créative. En parallèle, il réalise des ateliers adaptés selon les niveaux (de la maternelle à la terminale) et travaille sur plusieurs projets d’écriture, notamment un recueil de nouvelles, des pièces de théâtre pour les enfants ainsi qu’un roman de science-fiction. Actuellement, désireux d’interroger les évènements que nous traversons, ils partagent ses réflexions par le biais d’articles journalistiques.