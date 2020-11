La Petite Halte de Pierre Paul Delvaux

Les milliers de petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces créatrices… Les milliers de petits soucis… et il y en a, en effet



Ces mots pourraient être les nôtres. Ces mots sont d’Etty Hillesum. Ils ont d’abord été un réconfort pour celle qui les écrivait durant la 2e guerre mondiale. E.H. est une jeune juive hollandaise prise dans la tourmente de cette montée de la haine qu’elle sent, qu’elle vit avec une terrible lucidité, mais aussi avec la farouche détermination de ne pas se laisser contaminer par cette haine. Il y a assez de haine dans le monde pour ne pas en ajouter, disait-elle ! Elle a écrit son journal entre 1941 et 1943 pour ne pas sombrer. Elle est morte avec tous les siens à Auschwitz. L’ensemble de ses cahiers et quelques lettres n’ont été publiés en néerlandais qu’en 1981 et en français en 1985. Vous trouverez une bonne édition sous le titre « Une vie bouleversée » chez Folio. L’édition intégrale a paru au Seuil.



Elle est constamment écartelée entre sérénité et souffrance, consentement et désespoir.



Une très grande œuvre qui peut nous parler aujourd’hui, non que la situation soit comparable, mais parce qu’elle témoigne d’un courage qui laisse pantois. En outre ces textes écrits pour ne pas perdre contact avec elle-même nous interpellent notamment dans le passage que je vais vous lire quand elle parle à la fois de ses soucis quotidiens ou de son intérêt pour la langue russe et de ce qu’elle appelle « notre unique obligation morale ».



Nous sommes le 29 septembre 1942 :



Il faut les éliminer quotidiennement comme des puces, les mille petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces créatrices. On prend mentalement toute une série de mesures pour les jours suivants – et rien, mais rien du tout, n’arrive comme prévu. A chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l’on a à faire, et pour le reste, se garder de se laisser contaminer par les innombrables petites angoisses, les mille petits soucis qui sont autant de motions de censure vis à vis de Dieu. Tout finira bien par s’arranger pour mon permis de séjour à Amsterdam et pour mes tickets de rationnement, rien ne me sert de me tourmenter pour l’instant, je ferai mieux de me mettre à un thème russe. Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. pp. 740-1



Vous avez entendu tous les soucis du quotidien. Mais à la fin de cet extrait elle se hausse vers ce qu’elle appelle « notre unique obligation morale ». Je vous propose de réécouter ce texte parce que cette jeune femme nous dit sa vérité avec des mots très simples, des mots qui peuvent illuminer notre quotidien puisqu’il y est question de paix qui peut s’étendre de proche en proche…

Je vous relis ce passage.



Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. pp. 740-1



La paix dans les êtres ! Que nous souhaiter d’autre ?