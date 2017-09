Le vide et l'univers, une réflexion entre science et spiritualité par Trinh Xuan Thuan

Né à Hanoï, Trinh Xuan Thuan est de nationalités vietnamienne et américaine, mais il est surtout un auteur d'expression française. Penseur de la science, cet astrophysicien est un passeur de savoirs, curieux des commencements de l'univers et attentif au devenir de l'homme contemporain. Ce chercheur interdisciplinaire reste proche du grand public et des profanes. En témoigne l'ouvrage qu'il publie en septembre 2016, "La Plénitude du Vide" (éd. Albin Michel). Où il dit tout le temps qu'il a fallu à l'humanité pour apprivoiser l'idée de vide.



Le zéro mathématique, c'est aux Indiens du Vè siècle ap. J.-C. qu'on le doit, alors qu'en Occident on était empêchés par l'effroi que causait l'idée du vide

Le zéro et le chaos primordial

"La nature a horreur du vide", disait Aristote. Les Grecs anciens - Pythagore, Euclide... - ont eu le génie d'inventer les mathématiques mais la frayeur de s'approcher du vide. Certes, il y a eu les atomistes comme Démocrite, pour dire le vide entre les atomes. Mais le zéro mathématique, c'est aux Indiens du Vè siècle ap. J.-C. qu'on le doit, alors qu'en Occident on était empêchés par l'effroi que causait l'idée du vide, du chaos primordial qui pouvait détruire la société.

Le vide à l'origine de l'univers

Ce qu'explique aussi Trinh Xuan Thuan c'est que les grandes sagesses orientales ont pressenti très tôt toutes ces découvertes au tour du vide. "Il n'y avait pas en Orient cette peur du vide qui existait en Occident." Dans la pensée taoïste, le vide est à l'origine de tout, les cultures asiatiques en sont d'ailleurs impregnées, de cette fameuse rhétorique du vide et du plein. Mais dans le "Tao Te King", de Lao Tseu, ce vide est rempli d'énergie. Une pensée à laquelle ressemble fort la théorie du Big Bang et de l'énergie qui génère la manière. C'est la fameuse équation E=Mc² d'Albert Einstein, qui montre l'équivalence entre l'énergie et la matière.

Astrophysicien américain, professeur d'astronomie à l'Université de Virginie à Charlottesville, Trinh Xuan Thuan est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l'Univers et les questions philosophiques qu'il pose – depuis "La Mélodie secrète" en 1988 jusqu’à "Désir d’infini" en 2013, tous deux chez Fayard. En 2011, il a publié "Le Cosmos et le Lotus", chez Albin Michel, un ouvrage en partie autobiographique, et questionnant les relations entre les concepts d’astrophysique et les principes du bouddhisme.



Émission diffusée en juin 21016