Les défis de la médecine au XXIè siècle selon le Dr Alain de Broca

"On est dans une dynamique qui ne fait que s'emballer." Sous la poussée du progrès scientifique, le phénomène d'accélération du temps touche aussi la médecine et le soin. Le Dr Alain de Broca est est témoin, les progrès de la science donnent "des outils pour aller toujours plus vite dans l'expérience du réel et chercher toujours plus loin de nouvelles techniques et stratégies thérapeutiques". Le neuropédiatre publie "Soigner aux rythmes du patient" (éd. Séli Arslan).



La fécondité, l'accouchement, la mort... Ce qui était parmi "les choses les plus naturelles" sont désormais hautement technicisées

le rythme du patient et l'emballement des techniques

Depuis les années 2000 une véritable révolution est en marche dans le domaine médical. Des équipements hypersophistiqués, l’essor des biotechnologies, ou encore le traitement numérique des données, bouleversent la façon de soigner. On assiste ainsi à un phénomène de rationalisation et d’accélération de la médecine. Et cependant, face au médecin technicien, le malade reste un être charnel, complexe, porteur d’affects et d’une histoire unique. Un écart que pointe du doigt le Dr. Alain de Broca, qui dirige l'Espace de réflexion éthique régional (ERER) de Picardie.

Des questions à se poser

Dans cet univers de plus en plus technique, comment conserver le rythme de l'humain? La fécondité, l'accouchement, la mort... Ce qui était parmi "les choses les plus naturelles" sont désormais hautement technicisées. Sur Internet, chacun est cherche à se faire son propre diagnostic, ce qui peut modifier le lien de confiance entre le médecin et son patient. Il y a aussi la télémédecine, qui selon le Dr de Broca, peut nuire à la qualité relationnelle et au soin.

Citons enfin les patchs qui enregistrent l'activité physiologique du corps humain et permettent au médecin d'avoir en temps réel toutes les données de son patient. Des avancées de la science dont on peut se réjouir, mais qui ne doivent pas empêcher une prise de recul et une analyse des conséquences. "Je suis peut-être le vieux ringard du coin mais il faut se poser des questions!", nous dit en souriant mais avec sérieux le Dr de Broca.

Entretien réalisé en juillet 2016