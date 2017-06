Les dÃ©fis que pose le transhumanisme, par le P. Thierry Magnin (suite)

L'homme est à un grand tournant de son histoire. La révolution est économique, numérique et technoscientifique: ce que le P. Thierry Magnin explique dans son dernier ouvrage, "Penser l’humain au temps de l’homme augmenté" (éd. Albin Michel). Prêtre et scientifique, le recteur de l'Université catholique de Lyon (UCLy) a derrière lui 26 années d'enseignement et de recherche à l'École des Mines de Saint-Étienne. Son domaine, c'est la physique de la matière. Il travaille sur les nanosciences appliquées aux nanobiotechnologies. "Divisez un mètre par un milliard: aujourd'hui on est capable de travailler à cette échelle-là." Et saura-t-on s'appuyer sur l'anthropologie chrétienne pour aborder cette nouvelle ère?



"Augmenter les performances, pour être quoi? Un surhomme?"

à la croisée des disciplines

Titulaire d'un doctorat en théologie et spécialiste d'éthique, le Père Thierry Magnin a travaillé au sein d'une unité de soins palliatifs à Saint-Etienne pour traiter des questions de fin de vie, de début de vie aussi et de sciences et technologies appliquées à la médecine. Sciences, théologie, philosophie... Le degré de complexité est tel que l'approche pluridisciplinaire s'avère précieuse. Quand on parle éthique en effet, on aborde la question - vaste et complexe - du bien commun et de la responsabilité.



Les NBIC, ou la convergence des technologies nouvelles

Dans les années 2000, les Etats-Unis ont lancé les NBIC: la convergence entre les nanotechnologies, les biothechnologies, les sciences de l'information et les neurosciences. Une convergence qui ouvre le champ des possibles de façon "extraordinaire". On sait désormais fabriquer, modifier, copier le génome humain. On sait augmenter notre capacité auditive ou visuelle, on sait faire marcher un paralytique grâce à des nanopuces implantées dans le cerveau... "Il n 'y a aucun problème à ça si ça se passe dans de bonnes conditions", observe le P. Magnin. Homme réparé, homme augmenté: tout le débat est là. "Augmenter les performances, pour être quoi? Un surhomme?"