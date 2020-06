Prends bien soin de la Vie 24

24 : L’éthique de la sollicitude

Inspirée par ce livre extraordinaire : « prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature », cette chronique quotidienne a pour objectif de t’éveiller à être le maillon actif des liens qui t’unissent au monde du vivant.

Pendant 3mn, je t’invite à t’asseoir et à faire silence, puis à répéter en conscience : « ce n’est pas la peur qui peut me faire avancer mais une meilleure compréhension de l’autre »