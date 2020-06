Prends bien soin de la Vie 25

25 : Le Bouthan, un modèle du genre pour penser global

Je te conduis dans la dernière ligne droite de ce cheminement en 30 étapes que nous avons commencé ensemble fin mai… ? Cela, grâce à ce livre extraordinaire : « prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature

Pendant 3mn, je t’invite à t’asseoir et à faire silence, puis à répéter en conscience : « je suis attentif à transformer mon attitude intérieure et à prôner la référence à un cadre sociétal propice au soin du vivant »