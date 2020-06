Prends bien soin de la Vie 27

27 : trois formes d’actions pour la transition climatique

Je te conduis dans la dernière ligne droite de ce cheminement en 30 étapes que nous avons commencé ensemble fin mai… ? Cela, grâce à ce livre extraordinaire : « prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature

Pendant 3mn, je t’invite à t’asseoir et à faire silence, puis à t’interroger en conscience : « quels rapports de voisinage ai-je envie de cultiver tant avec les humains que les non humains ? »