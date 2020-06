Prends bien soin de la Vie 29

29 : un autre type de présence au monde

Cher Auditeur, je n’ai pas pu tout te dire tant ce sujet du « prendre soin » est immense ! Une dernière fois je t’incite à te procurer cet ouvrage inspirant de belles actions, respirant de magnifiques témoignages et transpirant de bienveillance et d’humanité. Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature, c’est édité par les éditions l’iconoclaste et en vente dans toutes les « bonnes librairies » comme le dit la formule. A ton tour d’inspirer, de respirer… voire de transpirer. C’est l’été !