"Qu'est-ce que les Lumières" - Emmanuel Kant (1/2) (rediffusion)

Les Neveux de René étudient aujourd'hui un texte de Kant sur les "Lumières". On va voir que pour Kant, Lumières = liberté.

Cependant, il distingue l'individu, libre de penser ce qu'il veut, et le citoyen qui, lui, doit obéir aux autorités ...

Nous retrouvons Nazim Fatès, Anne Bonneau et François Baudin