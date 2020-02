Depuis le nouveau cours "Regards sur l'affaire Dreyfus", proposé à l'institut universitaire Rachi, Jean-Michel Pottier nous présente les grandes dates de l'Affaire, les regards littéraires et des médias, et la portée coontemporaine de l'affaire Dreyfus.



Invité : Jean-Michel Pottier, maître de conférences en littérature à l'université de Reims Champagne-Ardenne.