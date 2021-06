Teilhard de Chardin, avocat inattendu d’un sacerdoce féminin

Ingénieur Arts et Métiers, théologien, et Président d’honneur de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, Gérard Donnadieu nous présente une préoccupation d’actualité, exprimée par le Pape François et de nombreux catholiques, le rôle de la femme dans l’Eglise. Il propose un sacerdoce féminin original et pertinent.