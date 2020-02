Teilhard et la croisiére jaune

L' expérience internationale de Jean-Philippe SELLES, tant aux Etats-Unis qu’en Europe l’a rendu très sensible à la vision planétaire de construction de l’Humanité de Pierre Teilhard de Chardin.

Il nous décrit l’odyssée de cette fameuse croisière jaune, lancée de manière audacieuse par André Citroën et à laquelle a participé Pierre Teilhard de Chardin comme savant paléontologue et géologue.