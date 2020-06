Un peu de sagesse souriante avec un personnage mythique hors du commun

Cette fois encore un grand personnage. Très connu en Turquie et dans tout le monde arabo-musulman, Nasr Eddin Hodja est un sage souriant. Sage ou fou, on ne sait pas vraiment. Et c'est justement cela qui est intéressant.



Si vous en parlez à un turc ou à un kurde, vous vous en faite un copain sur le champ. La seule chose qui coince c'est qu'ils pensent souvent que ce personnage s'adresse aux enfants.