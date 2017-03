VIDÃ‰O | "L'image de l'invisible", la confÃ©rence de CarÃªme d'Olivier Boulnois

Olivier Boulnois poursuit à Paris le cycle des Conférences de Carême 2017. Dimanche 26 mars 2017, le philosophe, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE), donne une conférence sur le thème: "L’image de l’invisible".



Les Conférences de Carême - Chaque dimanche jusqu'à Pâques, un intervenant propose une réflexion sur les liens entre spiritualité et culture. Après "Le sens spirituel des cultures" en 2016, "Le Christ et la culture" en 2017. Des cycles conçus pour proposer un discernement chrétien sur la culture contemporaine. > En savoir plus

"On n’a donc pas tort de dire que la cathédrale est une Bible de pierre: elle est la forme matérielle, le support physique de la parole de Dieu."

Olivier BOULNOIS

EXTRAIT | L'image de l’invisible, conférence d'Olivier Boulnois

Le Christ, image de l’invisible, est la source de la théologie de l’icône, et le fondement des arts visuels en Occident. Dans l’art, y a-t-il une forme visible qui nous permet d’accéder à l’invisible ? Au-delà de l’image: signification de l’art abstrait.

Pour approfondir cette relation entre culte et culture, nous avons examiné la semaine dernière la façon dont l’expérience du Christ, comme Parole divine, pouvait éclairer l’expérience humaine de la parole. Je voudrais examiner aujourd’hui la manière dont le Christ, lui-même image de l’invisible, peut éclairer notre expérience de l’image.

Un des points les plus caractéristiques de la culture occidentale, lorsqu’elle croise les pas du Christ, est la prolifération d’images. Quel en est le sens? J’étudierai d’abord ce que les arts plastiques en Occident doivent au christianisme, puis je réfléchirai sur leur relation à l’invisible en général, et enfin je conclurai par une réflexion sur la place du Christ dans l’art du XXe siècle.

