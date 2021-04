Pianiste et compositeur : comment Murat Öztürk a joué devant un vrai public en temps confinés !

Murat Öztürk est d'origine Turco-Italienne.

Le programme mi standards-mi compositions de la chanteuse inspirée, s'égrainait sur le thème inspiré de la liberté : « Free Spirit Songs ».

La merveilleuse petite salle de Musique de Chambre de la Philharmonie du Luxembourg accueillait un public sous le coup de l'émotion d'un groupe en symbiose, et plein de subtilité et d'énergies contrastées et riches... Le Luxembourg a maintenu ses salles de spectacle ouvertes avec 20% de public et un protocole très rigoureux... et depuis quelques jours , ce sont les terrasses qui réouvrent ...

Pour devenir contributeur du nouvel album de Murat qu'il enregistre du 19 au 22 Avril 2021 :

https://www.murat-ozturk.com/projets

Plus d'infos

https://fr-fr.facebook.com/muratozturkmusic/

extrait musical choisi : Murat Öztürk - Melody for C

https://youtu.be/_6YK8Mg1nZg

de l 'album « Dün » Production: LABORIE Jazz

Plus d'infos culture et sorties : www.melting-actu.com