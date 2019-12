Picasso Illustrateur 3/4

C'est la nouvelle exposition du Muba, le musée des beaux arts de Tourcoing, jusqu’au 13 janvier prochain.

On découvre le travail de l’artiste sur céramique, mais aussi comme illustrateur de poésie ou d’affiche.

Son travail est souvent mis en perspective par rapport à ses différentes périodes artistiques.

C’est l’occasion de découvrir une autre facette artistique de Pablo Picasso avec Peter Manout, adjoint au maire de Tourcoing en charge de la culture et

Christelle Manfrédi, directrice par Intérim du Muba.



Nous découvrons dans cette 3ème partie comment la littérature de son époque et l'antiquité vont influencer son art.