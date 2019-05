Pièce "Cosmétique de l'ennemi", Stéphane Alvarez

Invité : Stéphane Alvarez, metteur en scène et directeur du Théâtre du Pont Tournant

Adapté du roman d'Amélie Notomb, la pièce "Cosmétique de l'ennemi" est jouée à Bordeaux jusqu'au 2 juin, au théâtre du Pont Tournant, 13 rue Charlevoix de Villers à Bordeaux.

Pour réserver, consultez le site du Théâtre du Pont Tournant.

Les chroniques :

Livre religieux : "Saint Benoit" de Daniel-Odon Hurel, aux éditions Perrin (Par Arnaud de Gail)

Sport : L'équipe de Lyon championne d'Europe en foot féminin (Par Françoise Ladouès)

Mot pour mot : Transcendance et supporter (Par Patrick Rödel)

Les musiques :

Les autres / Têtes Raides

Home to you / Cate Le Bon

Sylvains d'Orient / Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons