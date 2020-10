Pierre Adrian - Dani - Pascaline Denis

Ce vendredi je reçois Pascaline Denis pour la compagnie du Petit Monde et le Festival « Confluences », la page littéraire avec Christophe Lagorce qui reçoit un jeune auteur: Pierre Adrian s'impose dans le paysage littéraire actuel en signant son 4éme romans "Les bons garçons" et notre VIP est DANI l’égérie rock qui évoquera sa nouvelle vie à Tours et la sortie de son nouvel album ! Tous à vos postes pour les autres il y a le podcast…