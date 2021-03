Pirates de la bouffe et l'escargotière

Voici plus de dix ans que les pirates de la bouffe proposent dans les environs de Limal - Rixensart du poisson frais, des légumes bio et un assortiment d'épicerie fine. Ils connaissent personnellement la plupart des artisans à l'origine des produits qu'ils vous présentent, tous sont des épicuriens passionnés du bon goût.



Intéressé par une activité ludique et instructive ou gastronome curieux ? Passez par la vallée de la Molignée, entre Namur et Dinant, et son incroyable Escargotière de Warnant.



La famille Frolli s’est lancée dans une culture originale : l’élevage des escargots ! Cette activité permet de produire des escargots d'une qualité inégalable au niveau du goût, de la texture de la chair et de la fraîcheur du produit.