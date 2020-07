Une pataugeoire, 2 bassins, 2 solariums et 2 plongeoirs ! La piscine Art Déco de Bruay la Buisière vous attend. Elle est la dernière de ce style en France ouverte à la baignade et au public. L’eau est chauffée à 29° et le bassin est découvert ce qui permet de nager au grand air ! Tour de bassin avec Quentin Pourbaix.