Plastic Odyssey, prêt à larguer les amarres 4/4

Le navire Plastic Odyssey est sur le point de quitter Dunkerque pour promouvoir des solutions de recyclage du plastique à travers le monde.



Tel un show-room flottant avec sa dizaine de machines de recyclage innovantes et accessibles en open source, l’objectif est de sensibiliser la France, les pays de la Méditerranée et plus largement l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique sur cette cause environnementale, et ce pendant trois ans.



Rencontre avec les fondateurs de Plastic Odyssey - Alexandre Déchelotte, Simon Bernard et Bob Vrignaud - et Charlotte Boyer-Chammard, responsable des escales du bateau.



Dans ce dernier épisode, Simon Bernard présente l'origine de cette aventure entrepreneuriale et Charlotte Boyer-Chammard, le parcours du bateau.