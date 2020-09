Pleines lumières sur Joaquin Sorolla à Aix en Provence ok

Joaquim Sorolla – Lumières Espagnoles.

Hôtel de Caumont- Aix en Provence 10juillet – 1° novembre 2020

Pour la première fois, l’Hôtel de Caumont expose des peintures aux côtés de dessins, encore jamais montrés au public. L’exposition présente près de 80 peintures, dessins et études de l’artiste, issus d’institutions importantes comme le Musée Sorolla à Madrid, le Musée des Beaux-Arts de Valence, les musées de Saragosse et de Pontevedra ainsi que la Galerie nationale d’Art moderne et contemporain à Rome. Des oeuvres, habituellement non exposées, issues de collections particulières, sont également présentées pour la première fois.

L’exposition de l’Hôtel de Caumont aborde la manière dont Sorolla a construit son oeuvre, s’attachant à trois questions fondamentales : le processus créatif de l’artiste, les sources de ses principaux sujets de son oeuvre et leur évolution au sein de sa production. Aux côtés d’oeuvres ambitieuses de grand format, sont exposés de petits dessins et esquisses à l’huile, qui éclairent d’une lumière nouvelle sa conception de l’art, dont les traits principaux sont la luminosité et la spontanéité. Essentielles dans son processus de travail, ces esquisses de petits formats lui permettent de cerner les sujets qu’il explore, de tester des compositions ou des combinaisons de couleurs. L’exposition est aussi l’occasion de découvrir le caractère infatigable, quasi obsessionnel de son travail, et la manière dont Sorolla a élaboré son style le plus personnel.

Commissariat : María López Fernández

Antonio García Peris, Joaquín Sorolla Bastida, 1950,Museo Sorolla © Fotografias Museo Sorolla, Madrid



Joaquín Sorolla, Clotilde en robe grise, 1900, huile sur toile, 178,5 x 93 cm, Museo Sorolla, inv.00483 © Fotografias Museo Sorolla, Madrid



Joaquín Sorolla, La famille, 1901, huile sur toile, 185 x 159 cm, Museo de la Ciudad de Valencia.

Ayuntamiento de Valencia, Foto: Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Valencia



Joaquín Sorolla, María Clotilde, 1900, huile sur toile, 110 x 80 cm,

Collection particulière, © Photographie Fernando Maquieira, 2019



Joaquín Sorolla, María sur la plage de Biarritz, ou Contre-jour, Biarritz, 1906, huile sur toile, 63 x 92 cm,

Museo Sorolla, inv. 00775 © Fotografias Museo Sorolla, Madrid



Joaquín Sorolla, Bain à la plage,1908, huile sur toile, 77 x 105,

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid



Joaquín Sorolla, Enfants dans la mer, plage de Valence, 1908, huile sur toile, 81x106 cm,

Collection Abelló© Photo: Joaquín Cortes

Joaquín Sorolla, Reflets sur le cap. Xàbia, 1905, huile sur toile, 93 x 64, Collection particulière

© Photographie Fernando Maquieira, 2019