Ploegsteert, ville mémoire de la Grande Guerre 2/5

Ploegsteert est un village-mémoire de la Première Guerre Mondiale, situé en Belgique sur la commune de Comines-Warneton, tout près d’Armentières.



C’est l’occasion de découvrir sur place la célèbre bataille de Messines (7 juin au 14 juin 1917), son imposant mémorial britannique, le site de la trève de Noêl 1914, et bien sûr un centre d’interprétation, le Plugstreet 14-18 Experience.



A quelques semaines de l’armistice de la Grande Guerre, notre guide Annie Beaupré nous fait revivre Ploegsteert et ses souvenirs.



Nous découvrons dans cet épisode découvrir l'imposant memorial britannique de Ploegsteert, construit en 1931, et ses Chemins du souvenir, à travers champs et bois.