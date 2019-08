Plonger dans l’univers de Guy Bourdin, photographe de génie et de légende.

Guy Bourdin L’Image dans l’Image

Centre d’art Campredon- L'Isle sur la Sorgue - 6 juillet – 6 octobre2019

Par Shelly VERTHIME | Commissaire de l’exposition:

Avec son surréalisme, son humour vif et une approche radicalement nouvelle, Guy Bourdin a bouleversé la scène de la photographie. Qu’il soit éditorial ou publicitaire, son travail, caractérisé par une intensité dramatique et par un inlassable perfectionnisme, a brisé les conventions esthétiques.

Le Centre d’art Campredon a la fierté de présenter l’exposition L’image dans l’Image, exceptionnelle plongée dans l’œuvre de Guy Bourdin, légendaire photographe et peintre. Des générations de photographes et artistes visuels contemporains trouvent en Bourdin une source d’inspiration. Son influence, qui a traversé le temps et transcendé les flux et les reflux de la mode, inscrit son travail dans le contexte de l’art moderne.

« C’est Guy Bourdin qui m’a donné l’envie de faire des photos de mode. Je l’admirais, je le connaissais et je l’aimais, lui et sa manière d’être, tellement indépendants de tout et de tous. Il savait associer avec une telle liberté l’image et la marque pour laquelle il travaillait ! Le message servait de trampoline à son imagination. J’aimais sa fantaisie, son intégrité, son amitié. Il a donné naissance à un regard nouveau sur la mode, qui autorise désormais le photographe à exprimer ses sentiments, d’où son influence sur de nombreux artistes. » Sarah Moon



Charles Jourdan SPRING 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SPRING 1979© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SUMMER 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SUMMER 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SUMMER 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /

Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SPRING 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SPRING 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Charles Jourdan SUMMER 1978© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



UNDATED artist personal archive© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce



Portrait of Guy Bourdin CIRCA 1950-1955© The Guy Bourdin Estate 2019 /Courtesy of Art and Commerce