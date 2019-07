Plugstreet 14-18 Experience

Situé à Ploegsteert en Belgique, ce centre d'interpretation présente les enjeux stratégiques de la 1ère Guerre mondiale, sur un territoire marqué par deux grandes batailles : celle de Messines et celle de la 3ème bataille d'Ypres en 1917.



Outre la visite du centre, vous découvrirez :

- un mémorial britannique impressionnant par la taille avec son hommage mensuel tous les 1er vendredis du mois (Last post)

- et les chemins du souvenir qui vous emmènent sur le site de la trève de Noël 1914 durant laquelle un jeu de ballon a été improvisé entre les troupes britanniques et allemandes. Michel Platini, président de l'UEFA à l'époque, est meme venu rendre hommage lors du centenaire de cette trève en 2014.