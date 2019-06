Plumes de Montaigu : Philippe Tourault "Histoire de la Bretagne"

Une histoire totale de la Bretagne, de la préhistoire à nos jours, c'est ce qu'a signée récemment l'historien Philippe Tourault aux éditions Perrin.

L'hsitoire de la Bretagne, d'une rare richesse, est marquée par un esprit de résistance hors du commun – les Mérovingiens, les Carolingiens et les Vikings ont échoué à l'envahir. Et ce n'est qu'en 1532, après plus de mille ans d'autonomie, que la province est finalement incorporée au royaume de France, non sans de nombreux soubresauts ultérieurs dus au combat incessant contre la centralisation et les tentatives d'assimilation parisiennes, insupportables pour les habitants de la péninsule. Les Bretons acceptent en effet volontiers d'être français, à condition d'être acceptés comme bretons. Voici la leçon qu'illustre, de manière aussi passionnante que convaincante, ce livre qui ne fascinera pas que les seuls Bretons.