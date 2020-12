A plus d'un titre Deloupy

L'invité de ce nouveau numéro d'A plus d'un titre est Deloupy, le dessinateur de BD stéphanois. Grâce à zoom, il dialogue à distance avec Jean-Claude Duverger. Le premier week-end de décembre était chaque année le rendez-vous des passionnés de la BD à Rive-de-Gier pour le festival B'dart et chaque année nous avions rendez-vous avec RCF pour réaliser une émission en public avec des auteurs français ou étrangers de BD.



Cette année pas de festival mais rencontre avec Deloupy, créateur de BD et animateur des éditions Jarjille. Il nous partage son actualité : depuis des mois, il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des dessins engagés et forts qui sont rassemblés maintenant dans 2 albums : Coviland et 32 octobre. Est sorti en mars dernier " Le collectionneur ", le 4ème volume des aventures de la librairie L'introuvable, une enquête sur le fond historique des suites tragiques de la guerre d'Espagne. Deloupy nous présente également ses projets : "Impact" chez Casterman, "Appelés d'Algérie" et un album très original à partir d'un texte de Jean-Noël Blanc. Retrouvons donc le chemin des librairies et respirons avec Deloupy !



Une réalisation technique de Jean-Marc Chazot.