Poemes contre la misère

Un groupe de poètes, animé par Henry Colombani a recherché et choisi des

poésies pour l’abbé Pierre comme il le désirait. Le livre édité s’intitule

«Cent poèmes contre la misère».

Toutes ces poésies sont aussi émouvantes les unes que les autres.

Voici «poème pour la pauvreté» écrit par Anne Perrier et lu par Odile.

Suivra un beau et court texte de l’abbé Pierre.