Poésies sur Paris, ses monuments et puis la seine

Terminons ce cycle de poèsies par deux auteurs, Jacques CHARPENTREAU., et Francis CARCO

Jacques CHARPENTREAU, écrivain et poète né en 1928 et décédé en 2016. professeur de français à

Paris, ses œuvres comptent une trentaine de poésies. Beaucoup de ses poèmes sont devenus des

classiques c’est à dire des poèmes recommandés par le Ministère de l’Education Nationale.

Odile nous fait découvrir «C’est place de la Concorde «

suivra la poésie de Francis CARCO , « Au pied des tours de Notre Dame»

Plus connu, Francis CARCO était un écrivain , poète et journaliste mort en 1958