Poésies sur Paris, ses monuments et puis la seine

Toute la semaine, Odile HOW SHING KOY a choisi de célébrer les beautés de Paris à travers des

poésies de Jacques LANZMANN, Jacques PREVERT, Guillaume APPOLINAIRE, Pierre CORAN,

Maurice CAREME, Alain DEBROISE, Jacques CHARPENTREAU et Francis CARCO.

Aujourd’hui , Odile nous lit la poésie écrite par Jacques LANZMANN qui fut mise en musique et chanté

par Jacques DUTRONC: «Il est 5 heures, Paris s’éveille».