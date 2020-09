"Poly" de Nicolas Vannier

Été 1964, à Beaucastel dans le Gard, Cécile ne cessent de pester. Pourquoi sa mère, Louise, lui à fait quitter Paris pour ce "trou paumé" ? . Ici, rien ne va pour elle, entre sa nouvelle maison qui est sordide, les gamins du coin qui sont moqueurs et son père, parti en Italie, lui manque.

Cécile se sent seule jusqu'à l'arrivée en fanfare d'un cirque. La vedette du spectacle est un poney nommé Poly. Entre l'animal maltraité et l'enfant naît une incroyable amitié.



Nicolas Vannier, mets en lumière l'extraordinaire intelligence de l'enfance face à la condition animale.