Pop Up Store : des idées originales de cadeaux de noël en local et équitable !

Un collectif d'artisans créateur se sont réunis au centre St Jacques de Metz(face çà la poste) pour vous proposer des idées éco-responsables de cadeaux originaux et variés, tous issus de créateurs(trices) locaux ! … A découvrir d'urgence ! Jusqu'au 04 Janvier 2019 Metz Centre

Pop Up Store BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE. Centre commercial St Jacques, face à La Poste.

De 10h à 19h y compris les dimanches (sauf 29 Décembre )

Artisan-es, créatrices et créateurs lorrains sortent de leurs ateliers pour vous proposer leurs réalisations dans ce bel espace de 200 m2.

https://www.facebook.com/popupstore.metz/