Portraits de présidents américains (2/5) Franklin Delano Roosevelt

L'élection du président américain est toujours un événement qui tient en haleine le monde entier, car l'occupant de la Maison-Blanche, s'il n'est plus l'homme le plus puissant du monde comme on avait coutume de le dire, reste l'un des plus puissants. Républicain ou démocrate, il imprime sa marque dans la politique intérieure des États-Unis, mais aussi et peut-être surtout dans la politique extérieure, en jouant un rôle primordial dans les relations internationales.

"Les États-Unis sont devenus une puissance tellement dominante que tout ce qui influe sur la politique intérieure américaine a forcément des répercussions sur le reste du monde", explique Georges Ayache, auteur de "Les présidents des États-Unis - Histoire et portraits" (éd. Perrin). Pour revenir sur l'histoire de ces élections, l'historien nous présente cinq figures de présidents américains : Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon et Barack Obama.

Aujourd'hui : Franklin Delano Roosevelt.