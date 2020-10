Portraits de présidents américains (3/5) John Fitzgerald Kennedy

L'élection du président américain est toujours un événement qui tient en haleine le monde entier, car l'occupant de la Maison-Blanche, s'il n'est plus l'homme le plus puissant du monde comme on avait coutume de le dire, reste l'un des plus puissants. "Les États-Unis sont devenus une puissance tellement dominante que tout ce qui influe sur la politique intérieure américaine a forcément des répercussions sur le reste du monde", explique Georges Ayache, auteur de "Les présidents des États-Unis - Histoire et portraits" (éd. Perrin). Pour revenir sur l'histoire de ces élections, l'historien nous présente cinq figures de présidents américains : Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon et Barack Obama.

cinq présidents américains qui ont marqué l'histoire

Theodore Roosevelt est "celui a donné l'importance de la présidence qu'on la connaît aujourd'hui". Quatre fois élu, Franklin Delano Roosevelt est "un mythe" - "S'il n'avait un grand charisme au départ il est devenu un héros de l'Amérique". Est-il besoin de souligner l'importance et le charisme d'un John Fitzgerald Kennedy ? "Des années après, probablement à l'avenir encore, on n'oubliera pas cet archange fauché en plein vol." Avec sa réputation de bad boy, Richard Nixon est tout l'inverse de JFK. Et enfin, Barack Obama restera lui aussi "un mythe", avec une personnalité hors du commun, "même si sa présidence a été très contrastée sur le plan des résultats".

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), une légende... signée Jackie

Avec "un charisme à nul autre pareil", John Fitzgerald Kennedy a connu "une trajectoire assez exceptionnelle". Élu très jeune, à 43 ans, il est devenu maître dans l'art de se mettre en scène dans les médias, ainsi que sa famille. Il y a bien sûr aussi "sa fin tragique, qui fait qu'effectivemment, comme le disait le présentateur de CBS à l'époque, on se souvient tous de l'endroit où on était au moment où il a été assassiné", raconte Georges Ayache.

Un mythe bâti par Jackie. "Il faut bien comprendre aussi que le mythe a été littéralement construit de A à Z, construit par la famille et notamment par Jackie." Jacqueline Kennedy et son mari n'ont pas formé un couple particulièrement uni, mais avant la mort de JFK à Dallas, ils s'étaient rapprochés, comme le précise l'historien. Et après l'assassinat, Jackie a considérablement œuvré pour "sublimer" l'image posthume de son mari.