Alain Pompidou, l'enfant choyé de Georges et Claude

Son père Georges Pompidou a été premier ministre du général De Gaulle (de 1962 à 1968) puis président de la République (1969-1974). Sa mère Claude a été a participé, en tant que première dame, au rayonnement de la culture française, passionnée qu'elle était par la mode et l'art contemporain. Alain Pompidou leur rend à nouveau hommage. Après le recueil de "Lettres, notes et portraits de Georges Pompidou qu'il a coédité avec Eric Roussel (éd. Robert Laffont, 2012), il publie en 2016, "Claude - C'était ma mère" (éd. Flammarion). Un ouvrage où l'on perçoit le lien "fusionnel" qui existait entre eux.



"Mes parents étaient tellement authentiques"

Georges et Claude

L'histoire de ses parents c'est celle d'une femme indépendante, "d'une grande authenticité", et celle d'un "normalien séduisant". Lui incarne l'ascension sociale à la française. Des grands-parents métayers, des parents instituteurs, et lui "brillantissime", envoyé de Toulouse à Paris pour étudier en khâgne au Lycée Louis-le-Grand. Elle, aimait l'élégance. "J'aime l'élégance mais pour moi ce n'est pas tout, je ne me regarde pas dans la glace", disait-elle.



"Il y a un lien très étroit entre Madame De Gaulle, Claude Pompidou et Bernadette Chirac: elles ont toutes les trois été élevées par des religieuses. Et elles ont gardé toutes les trois le sens - non pas de la religion - mais de la pratique religieuse."

Alain Pompidou

Alain, né sous X en avril 1942, est entré dans la vie du couple Pompidou le 5 juillet 1942. "A ce moment-là le trio est devenu fusionnel." On aurait pu croire qu'il suivrait les traces de son père. A 17 ans, fortement marqué par l'image de son grand-père maternel, il se lance dans des études de médecine. "Dieu merci la médecine m'a protégé de la politique." De 1974 à 2004, il a été professeur d'histologie, d'embryologie et de cytogénétique. Plus tard, la politique l'a rattrapé, il a été notamment député européen pendant 10 ans.



Trio fusionnel

Claude et Georges se sont rencontrés en 1933. "Un coup de foudre" dans un cinéma de quartier du Vè arrondissement de Paris. Dans ses mémoires, le futur président a décrit une rencontre "immédiatement fusionnelle", nous raconte Alain Pompidou. Manifestement, à l'entendre, ce dernier aime à parler de ses parents. Plus qu'un devoir de mémoire à entretenir, le simple bonheur de se souvenir. "J'ai été tellement choyé, entouré, aimé." Chez lui défilaient André Malraux, Jean Cocteau, le Père Marie-Alain Couturier... "J'étais quasiment traumatisé par les discussions avec Malraux", où tout allait très vite, s'amuse-t-il. "Mes parents étaient tellement authentiques", dit-il: il n'a jamais eu le sentiment de faire partie d'une famille privilégiée.

Un secret au cœur de ce trio a pourtant marqué l'enfance d'Alain. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans qu'il a appris qu'il avait été adopté. L'anecdote raconte qu'un chauffeur de taxi a éveillé des doutes. "Je vous dépose là où habite Madame Pompidou qui vit là avec son fils adoptif." C'est à sa tante qu'il a été demander confirmation sur l'histoire de sa naissance. Le traumatisme de Claude de ne pouvoir avoir d'enfant était tel que jamais, ni lui ni Georges n'ont voulu en parler, pour épargner Claude. Et "à l'époque cela ne se disait pas", dit-il.

Entretien réalisé en janvier 2017