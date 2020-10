Aline ESCALON,Artiste Visuel

Aline Escalon se definit elle meme comma artiste visuel avec des valeurs

fortes de connection a la nature et de partage qui ,a travers un periple de

7mois en voilier ,lui font photographier en apnée" les geantes"(baleines) et

eclore de son livre "la couleur de mes reves"au bleu intense des iles

cotoyées, la Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar et l’île Maurice.

Le temps d'un envol en apnée ou en parapente au dessus des ecrins

,elle s'emerveille et vient nous transmettre ses "recherches dans l'ame"

a travers l'art qui est son nouveau labo.

https://www.alineescalon.com

https://www.youtube.com/watch?v=rYQGW6CkMlY