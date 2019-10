Aloyse Kieffer, un prêtre Malgré nous

Malgré ses 91 ans, Aloyse Kieffer garde une vitalité et un esprit d'à propos remarquable. Lui l'ancien vicaire général du diocèse pendant 13 ans, l'actuel vice-official toujours en activité, a été marqué, comme beaucoup d'autres de ces camarades de la même classe d'âge, par les années de la seconde guerre mondiale, à l'heure où l'Alsace était de nouveau annexée par l'Allemagne. Né dans une famille de 9 enfants, il se destine très tôt, marqué par la vie de prêtre missionnaire d'une de ses oncles, à la prêtrise. Il retrouve, alors qu'il n'a que 13 ans, son frère Michel à Saverne au collège des Pères spiritains. A 15 ans et demi, il est incorporé une première fois comme auxiliaire de la DCA (Luftwaffebhelfer). Pour des raisons de santé, il bénéficie d'un sursis qui le ramène dans son village familial à Lièpvre. Il reprend le collège à Sainet-Marie aux Mines et espère qu'on l'oubliera. Mais l'armée allemande est tenace et il est rappelé en juillet 1944 et placé dans une unité à Karlsruhe. Devant l'avancée des troupes alliées, son unité est déplacée en Bohême puis dans les Balkans, dans l'actuelle Slovénie qui comme l'Alsace avait été annexée par les Allemands. Aloyse et ses amis sont alors au coeur des zones de combat. Lors de la capitulation de mai 1945, les troupes allemandes en repli sont encerclées par l'armée de Tito, et faites prisonnières. Les Alsaciens sont repérés comme étant des Français et libérés durant l'été 1945. Après un long voyage de retour par l'Italie, Aloyse retrouve l'Alsace en septembre 1945. Il n'avait plus eu aucune nouvelle des siens depuis novembre 1944. Il entrera en octobre 1947 au Grand Séminiare de Strasbourg et sera ordonné prêtre le 16 juillet 1952. Depuis plus de 50 ans, Aloyse Kieffer n'a cessé de se battre pour faire reconnaitre le statut d'anciens combattants aux Malgrés nous, ces Alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande.