Alsace | Hervé This, le terroir à toutes les sauces

Vient de paraître aux éditions de la Nuée Bleue, le « terroir à toutes les sauces » le dernier ouvrage d’Hervé This physicien et chimiste inventeur de la gastronomie moléculaire.

Hervé This, chercheur à l’INRA Agro Paris Tech, amoureux de sa région d’Alsace, conjugue depuis de nombreuses années la science et la chimie au service du goût et de la gastronomie. Hervé This a publié de nombreux ouvrages en une carrière de scientifique de réputation internationale et une activité d’animation et de communication.

Il s’exprime au micro de Paul Meyer, à l’occasion de la dédicace de son ouvrage à la Librairie Kleber de Strasbourg.

Le terroir à toutes les sauces, un roman philosophique avec 100 recettes d’Alsace, aux Editins de la Nuée Bleue (octobre 2017).