Amiral François Dupont, diriger et vivre dans un sous-marin nucléaire

Autorité, sens de la responsabilité et sens de la bienveillance sont selon lui les trois vertus pour diriger 111 hommes à bord d'un sous-marin pendant 70 jours. Pendant 20 ans, l'amiral François Dupont a commandé différents sous-marins de l'armée française, il a aussi participé à la conception puis au commandement du Triomphant, l'un des quatre SNLE français. Il a ensuite dirigé le Centre des hautes études militaires et chef du cabinet auprès du ministre de la Défense. Il vient de publier "Commandant de sous-marin" (éd. Autrement), dans lequel il raconte la vie des sous-mariniers.

NOTE DE LA RÉDACTION - Cette émission a été enregistrée avant la déclaration du pape François ce dimanche 24 novembre au Mémorial de la paix, à Hiroshima (Japon).

"Je désire redire avec conviction que l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est aujourd’hui plus que jamais un crime, non seulement contre l’homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d’avenir dans notre maison commune. L’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est immorale de même que la possession des armes atomiques, comme je l’avais déjà dit il y a deux ans. Nous aurons à en répondre. Les nouvelles générations se lèveront en juges de notre défaite si nous contentons de parler de paix sans le traduire concrètement dans les relations entre les peuples de la terre."

(Cliquez ici pour lire l'intégralité de son discours)

LE NUCLÉAIRE EN QUESTION

Comment vit-on en tant que commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), la responsabilité, si l'ordre en est donné, d'appuyer sur le bouton qui déclenchera une destruction nucléaire ? Il existe deux types de sous-marins nucléaires : le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE). Pour le premier "c'est son fonctionnement qui est nucléaire il n'a pas d'arme nucléaire à bord", explique François Dupont. La France en possède six. Le SNLE, lui, correspond à "une mission très particulière, la dissuasion nucléaire" : il y a à son bord 16 missiles avec des bombes nucléaires.



Devenir sous-marinier

La mer est présente depuis l'enfance dans la vie de François Dupont, avec un père qui aurait aimé être officier de marine et des vacances à La Baule... Entrer dans la Marine nationale était quelque chose d'évident. En revanche, quand on aime autant la mer, choisir le corps particulier des sous-mariniers plutôt que de naviguer sur la mer, voilà qui paraît étonnant !

Quand, en 1971, Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français commençait ses essais, "on savait que l'ère des sous-marins allait être une ère techniquement très suivie et très demandée". Ce qui lui a plu chez les sous-mariniers, c'est à la fois la "fibre technique", la "fibre de la mission" et aussi l'aspect humain. "Ces équipages dans lesquels je ne dis pas que les grades disparaissent mais on est tous presque à égalité en tout cas de risques, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé."





©Patrick Gaillardin / Flammarion - Amiral François Dupont ©Patrick Gaillardin / Flammarion -

La vie à bord d'un sous-marin

Les sous-mariniers ont un lien très intime avec leur sous-marin, qu'ils appellent leur "bateau". Ils n'ont pas le droit révéler à combien de mètres ils s'enfoncent sous la surface de l'eau : parfois 300 mètres parfois plus... des lieux complètement inhumains, "un monde sous pression", où la vie dépend du sous-marin. "C'est une personne, c'est une vraie personne, parce que nous allons partir ensemble en mer et il faudra que nous revenions ensemble en mer et c'est mon intelligence et celle de l'équipage qui va faire que sa force soit utilisée à bon escient."

Les 111 membres d'équipage restent 70 jours à bord du sous-marin. Des hommes (depuis 2018 les femmes peuvent monter à bord des sous-marins) enfermés "dans un tube métallique de 138 mètres de long et 12 mètres de diamètre", sans "grand air" ni "soleil" ni "femmes", ni "famille", ni "copains", ni "journaux" ou "parties de foot", qui dorment "entassés dans un mini dortoir" et ne dorment "que par tranches de quatre à six heures"... c'est ainsi que François Dupont décrit les conditions de vie à bord dans son livre.

"Ce dont on ne les prive pas c'est d'une mission, c'est-à-dire d'un but, d'une raison d'être, d'une raison de vivre", explique François Dupont. "On ne les prive pas aussi de la cohésion et de la bienveillance qui doit régner dans un tel équipage pour que tout se passe bien, et donc on y développe à la fois des relations humaines, du sens de la responsabilité, du sens de la mission qui sont quelque chose que peut-être on ne trouve suffisamment ailleurs."