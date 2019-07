André Fertier, le rebelle de la culture pour tous

Aller au cinéma, apprendre un instrument de musique, se glisser dans la peau d'un danseur : rien de plus simple...quand tout va bien. Mais lorsque on est en situation de handicap ou à un âge avancfé, l'accès à la culutre est loin de rester égalitaire. Un fait que dénonce le musicien et spécialiste des droits culturels, André Fertier. Juliette Moyer l'a rencontré lors du colloque de Casablanca sur le thème handicap et citoyenneté.