Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice du film "Et les Mistrals gagnants"

Ambre, Charles, Imad, Camille, Tugdual. Ils ont entre 6 et 9 ans et ils crèvent l'écran. Ce merdredi 1er février sort en salle le film d'Anne-Dauphine Julliand, "Et les mistrals gagnants". Un long-métrage qui place le spectateur à hauteur d'enfant - d'enfant malade. Et pourtant ce n'est pas un film triste, même s'il ne nie pas la souffrance. C'est un film sur la vie, un hommage à la force de vie qu'ont les enfants.



"Et les mistrals gagnants"

La chanson de Renaud - élue en 2015 "chanson française préférée de tous les temps" - c'est l'histoire d'un papa qui dit à sa fille de ne jamais oublier quand elle était insouciante. Mais l'insouciance, pour la réalisatrice, ce n'est pas ne pas savoir. "Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si / Le temps est assassin et emporte avec lui / Les rires des enfants et les mistral gagnants."



Anne-Dauphine Julliand avait en 2011 bouleversé la France entière avec son best seller, "Deux petits pas sur le sable mouillé" (éd. Les Arènes, 2011). Puis, en 2013, elle publiait "Une journée particulière". Deux ouvrages pour dire cette souffrance que vivent les parents devant la maladie de leur enfant. Anne-Dauphine Julliand voulait surtout "témoigner de la possibilité du bonheur malgré l'épreuve". C'est à un peu plus de trois ans que sa fille Thaïs est décédée d'une maladie génétique orpheline, en 2007.



L'amour avec un grand "A"

"Croire en Dieu ça n'empêche pas de souffrir." Mais cela permet de se sentir aimé et de n'être jamais seul. Anne-Dauphine Julliand ne cache pas sa foi chrétienne. Elle ne cherche pas à l'imposer, même si c'est là le secret de sa force. "Au fond de mon cœur il y a l'amour de l'homme de ma vie, de mes enfants, des gens qui m'entourent, celui que j'ai pour moi puisque j'apprends à m'aimer comme je suis. Et l'Amour avec un grand A, indéfectible."



la vie à hauteur d'enfant

Dix ans après la mort de sa fille Thaïs, c'est aux enfants qu'Anne-Dauphine veut donner la parole. Parce qu'ils ont en eux quelque chose que les adultes ont trop souvent enfoui: leur appétit de vie. Pour réaliser ce film, elle est allée à la rencontre d'équipes de soignants ou d'associations. Elle a rencontré six enfants, dont un pour qui le tournage s'est avéré impossible. Son seul critère: elle ne voulait pas entrer dans la vie de ces enfants juste après l'annonce de la maladie. "Ces enfants sont malades depuis longtemps." Et c'est sans doute cela qui interpelle le spectateur. Une maturité doublée d'une étonnante lucidité sur la maladie. "Les enfants on ne les écoute pas vraiment: si vous les interrogez sur les grands sujets de la vie vous allez être étonné par cette lucidité!"



"Chez les enfants la maladie n'empêche pas d'aimer la vie."

Ambre, Charles, Imad, Camille, Tugdual donnent l'impression d'être exceptionnels. Ce sont tout simplement des enfants, rétorque Anne-Dauphine Julliand. "J'aurais pu faire un film sur la vie avec des enfants en bonne santé, confie-t-elle, un enfant malade continue à aimer la vie, à l'aborder avec la même sérénité." Ce film offre un regard inouï sur l'enfance: "Chez les enfants la maladie n'empêche pas d'aimer la vie." Alors que les adultes, eux "ont tendance à réduire leur vie à cette épreuve". Il faut aller voir "Et les mistrals gagnants" pour retrouver son âme d'enfant.