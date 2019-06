Anne de France: invention d'un pouvoir au féminin, épisode 1

Elle est la femme la plus puissante et la plus influente de son temps. Anne de France, fille du très énigmatique Louis XI a vécu entre le val de Loire et le bourbonnais, région depuis laquelle elle exercera même la régence du trone de France à la fin du XVIème siècle. Comment cette jeune princesse est-elle parvenue à ce statut ? Nous la découvrons cette semaine en explorant tout d'abord son enfance avec la doctorante Aubrée David Chapy et Jérémi Coulon.