Anne Le Querler : Â« Ce n'est pas que du don de soi. J'en retire des choses. Â»

Quand l'annonce, « brutale » et « violente », leur a été faite, Anne et Didier ont encaissé. C'était il y a un peu moins de 20 ans. Inès, née deux ans après Marie, souffre du syndrome Williams-Beuren : une maladie génétique rare, entrainant une déficience psychomotrice plus ou moins importante selon les cas. A cela s'ajoute une cardiopathie, un comportement défini comme hypersociable et une hypersensibilité au bruit.



Mais ce n'est là que l'aspect « scientifique » de la maladie. Le quotidien nécessite un accompagnement à bien des égards. Inès a pu en bénéficier. Avec ses parents et soeurs à ses côtés. Anne s'est reconvertie professionnellement pour devenir à 37 ans, professeure des écoles à mi-temps, une organisation qui lui laisse du temps pour être présente auprès des siens et auprès des autres, car Anne a aussi un bel investissement associatif.



Celui-ci se fait avec l'association Williams-Beuren et « FEWS » son pendant européen. L'occasion de partager avec d'autres parents, d'échanger sur les problématiques et les solutions trouvées par tout à chacun. L'occasion aussi de temps festifs en familles ou encore de voyages.



Mais Anne ne s'investit pas qu'en vase clos. Elle agit aussi, loin d'Inès, au sein de l'associationn Navisport qui embarque valides et handi pour des sorties en mer. Auprès de « Rêves de gosse» ou encore de « Ty Marmiton », d'autres associations oeuvrant pour les autres.

« Ce n'est pas que du don de soi », dit-elle. « J'en retire des choses. Je me projette dans ma relation avec Inès. Au contact d'autres handicapés, je trouve une aide pour avoir les bons mots avec elle».