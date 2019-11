Annick Vanderlinden, un temps de vérité vécu auprès des malades

Annick Vanderlinden est né à Londres d'un père pasteur belge et d'une mère suisse. Depuis 10 ans, elle est installée à Strasbourg où elle occupe une mission d'aumônier à l'Hôpital civil de Strasbourg tout en poursuivant une recherche théologique et en enseignant. Son enfance et son adolescence, passées en Suisse, à Môtiers puis à la Chaux-de-Fonds suivant les nominations pastorales de son papa, sont marquées par la vie communautaire protestante, mais aussi par la musique (flûte traversière) et par la natation. Quand arrive le choix de l'orientation pour la poursuite des études, Annick a le goût pour la psychologie, mais un travail en terminale sur la trasncendance l'amène à suivre des études de théologies. Pendant 10 ans, elle va se passionner pour la recherche théologique en approfondissant en particulier la question du regard de Dieu sur l'Homme. Une fois son doctorat en poche, une opportunité l'amène à accpeter un poste d'aumônier dans le secteur de la santé, secteur qu'elle avait découvert et qui l'avait passionné durant un stage d'études. Son engagement auprès des malades, ces moments de vérité partagée dans le dialogue ont transformé son existence. Jamais elle n'a souhaité devenir pasteuret vit pleinement sa foi au coeur de l'hôpital.