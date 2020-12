Ariane Avril, femme de pasteur

Violaine Altimont reçoit dans cet épisode de Témoin, Ariane Avril. Elle fait partie des Assemblées de Dieu, une dénomination chrétienne évangélique pentecôtiste. Ariane est également femme de pasteur dans la région bordelaise.

Elle a d'abord connu l'occultisme avant de vivre de lourdes épreuves qui l'ont conduit à crier à Dieu. Elle ne voulait pas devenir femme de pasteur, Dieu en a décidé autrement.



Une conversion dans la souffrance

Née au Brésil, Ariane Avril a grandi entre une mère proche de l'occultisme et une grand-mère catholique.

À 18 ans, Ariane Avril découvre Dieu "à travers la souffrance". Lorsqu'elle apprend sa grossesse, elle découvre que son ami de l'époque est trafiquant de drogue, sa vie bascule.

Alors qu'elle veut avorter et tente de se suicider, elle se rend à l'église où commence sa conversion. "C'est à travers la souffrance que je me suis rappelée qu'il existait un Dieu et qu'il n'était pas très loin de moi" se souvient-elle. Elle a trouvé en Dieu du réconfort pour avancer et élever son enfant dans la confiance.



Le choix difficile de devenir femme de pasteur

Ariane ne désirait pas épouser un pasteur. Elle trouvait les femmes de pasteur trop "austères". Pourtant Dieu prépare son coeur à autre chose.

Elle arrive en France en tant que missionnaire des Assemblées de Dieu à Champigny sur Marne dans une église brésilienne où elle enseigne la parole de Dieu.

Elle est amenée à voyager à travers la France, notamment à Alby où elle rencontrera son futur époux, Emmanuel. Ensemble, ils auront 4 enfants. Depuis ils apprennent à conjuguer vie maritale, familiale et spirituelle, une belle mission qu'Ariane Avril vit avec apaisement.