Arletta Thomas, ,une migrante au service des migrants

Après son bac, elle souhaite s'orienter vers des études de psychologie, mais malgré la réussite au concours, elle n'est pas prise faute de place.

Elle prépare alors un diploôme d'infirmière, et exerce cette profession qui correspond à son désir de prendre soin de l'autre.

Parallèlement, elle prépare une maîtrise de théologie à l'Université catholique de Lublin.

Quelques mois avant la chute du mur puis la fin du communisme, elle décide avec des amis étudiants de se rendre en France pour découvrir la réalité de la vie en Occident.

L'année suivante, elle y retourne, et est prise en stop par un homme qui quelques années plus tard deviendra son mari, Jean-Marie est de Bourges, et après un long discernement, ils décident d'installer leur vie de famille à Bourges.

Arletta devient aumônière d'hôpital puis responsable diocèsaine de la santé.

En 2006, elle envoie de multiples candidatures à travers la France, et le diocèse lui répond en lui proposant un poste d'aumônier d'hôpital. En 2007, la famille Thomas s'installe à Strasbourg.

En 2011, Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg, lui propose l'animation de la pastorale des migrants, elle la "migrante".

