Actrice et humoriste française, Armelle aime prendre son temps et faire rire : « Réussir à faire rire les gens, c’est une grâce » confie-t-elle à Ariane Warlin sur le plateau de Lumière Intérieure. A l’affiche d’une pièce comique sur la vie de famille, dans laquelle elle incarne le rôle d’une bourgeoise survoltée, Armelle nous fait part de son regard sur le monde contemporain. Celle qui s’est illustrée dans des séries télé ("Caméra Café") et dans des films de cinéma ("La Belle Verte", "Les Couloirs du temps", ou encore "Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain") explique ce qui lui apporte force et sérénité. Consciente que l’« On est ce que l’on mange », elle revient aussi sur l’intérêt pour la santé et l’équilibre émotionnel de consommer sans modération fruits et légumes au quotidien. Un régime qui lui réussit plutôt bien!