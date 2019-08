Arnaud Guérin, la passion des volcans

L'Etna, le Bromo, l'Ol Doinyo Lengaï, le Mauna Loa... des noms synonymes d'enfer et de paradis. Sur tous les continents, des centaines de millions de personnes habitent aux pieds d'un volcan. La fertilité des sols volcaniques leur assure de bonnes récoltes, mais ils vivent aussi dans la crainte des éruptions meurtrières. Pour faire connaître les liens puissants que les hommes ont tissé avec les volcans, le géologue et photographe Arnaud Guérin a collaboré à la série de 20 documentaires diffusée sur Arte, "Des volcans et des hommes". Il publie aussi "Les volcans et les hommes" (éd. Glénat).



©Arnaud Guérin - Les hommes ont développé des liens spirituels avec les volcans ©Arnaud Guérin -

La terre, la passion d'Un normand

Sa terre d'origine, c'est la Normandie. Et c'est la passion de la terre qui a conduit Arnaud Guérin, petit-fils de paysans, à devenir géologue. Ses travaux de recherche l'ont conduit à se spécialiser dans l'étude des risques volcaniques. Il a notamment étudié les volcans de la chaîne des Cascades dans le nord-ouest américain.

"J'ai surtout choisi d'être un passeur, c'est-à-dire de faire partager ma passion de la terre." Et pour intéresser le grand public à la géologie, cette science souvent ignorée, il s'appuie sur son talent de photographe. "La porte d'entrée vers la connaissance, c'est la photographie, c'est l'image, avec vraiment cette notion qu'une émotion visuelle va permettre de pouvoir vous faire entrer vers une interrogation qui va vous mener à découvrir des choses que vous ne connaissez pas."



©Arnaud Guérin - La photographie, créer une émotion visuelle pour intéresser le grand public à la géologie ©Arnaud Guérin -

Les volcans, là où des gens vivent

Quand on s'intéresse comme Arnaud Guérin à ce point à la terre, on finit nécessairement par se tourner vers les volcans. Là où "la vie de la terre" se manifeste de façon particulièrement spectaculaire. Pour lui c'est "une passion totale". Il décrit "cette sensation de voir la terre vivante".

Les volcans, quand on vient de Normandie, c'est synonyme de voyages. "C'est aussi la quête de quelque chose que vous n'arrivez pas à voir." Qui peut dire ce qu'il y a au fond d'un volcan ? Le mystère qu'entretient le danger suscite chez les peuples voisins des volcans autant de croyances que de mythes très puissants. "Ce qui m'intéresse, c'est de voir tout ce qu'il y a autour [des volcans] : il y a des gens qui vivent là." Et il ne faut jamais ignorer la science de ceux qui font vivre un territoire.



©Arnaud Guérin - Les volcans et la passion des voyages ©Arnaud Guérin -

Émission diffusée en mars 2019