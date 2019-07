Béatrice Soucaret, directeur général des établissements Garandeau, ancienne présidente de l’Union Patronale de la Charente (2010-2013) et toujours membre de son

Conseil administration, se passionne aussi pour la musique et en particulier celle de Gustav MAHLER (1860-1911).

« Mon temps viendra » avait prédit Gustav MAHLER

C’est le titre de l’exposition qui lui est dédiée à l’Abbaye aux Dames de Saintes du 12 juillet au 31 août 2019 avec un important prêt de la Médiathèque Musicale Mahler et entre autres, un concert le 14 juillet « le chant de la terre »